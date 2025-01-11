Средний уровень зарплат тюменцев выше 82,2 тыс. рублей

По данным Росстата, в Тюменской области растет средний уровень зарплат. Он на третьем месте в Уральском федеральной округе.

Пока официально рассчитаны среднемесячные номинальные начисленные зарплаты до октября 2024 года включительно. В этом месяце в Тюменской области средний заработок составил 82 тыс. 231 руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее.

По итогам 10 месяцев 2024 года тюменцам в среднем начисляли 80 тыс. 287 руб. - на 16,3% выше относительно того же периода 2023 года.

Самые высокие доходы традиционно в северных округах: по итогам января-октября — 161 тыс. 19 руб. в ЯНАО, 119 тыс. 125 руб. - в ХМАО-Югре. В Свердловской области — 75 тыс. 795 руб., в Челябинской — 69 тыс. 112 руб., в Курганской - 60 тыс. 190 руб., - сообщает Вслух.ру.