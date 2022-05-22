Как выбрать подкормки для огурцов, рассказали тюменцам

Дачники поделились с изданием "Тюменская область сегодня" проверенными рецептами экологически чистых удобрений. В них отсутствуют химикаты, а значит, огурцы будут натуральными и полезными.

Не составит труда приготовить полезное удобрение из черного хлеба.

– Наполните на две трети ведро корочками черного хлеба, залейте водой и поставьте под пресс в теплое место на неделю или чуть дольше. Полученный раствор разведите теплой водой в соотношении 1:3 и поливайте огурцы с момента цветения 2-4 раза в месяц, – советует тюменская дачница Марина Устинова.

Хорошо отзываются огурцы на подкормки древесной золой. Ею можно посыпать почву перед поливом. Золой подкармливают огурцы несколько раз.

Первый раз – в период формирования двух листков на растении, затем – когда культура начинает цвести, в дальнейшем – во время образования плодов (два-три раза). В золе неизменно присутствует кальций, который так необходим для роста огурцов.

Ни в коем случае нельзя использовать золу, получившуюся после сожжения резины, бумаги, мусора: можно погубить растения.

Огурцы любят дрожжи: подкормка из них хорошо влияет на корни и улучшает иммунитет культуры.

– Возьмите 10 г сухих дрожжей, растворите их в десятилитровом ведре теплой воды. Затем добавьте две столовые ложки сахара. Через три часа раствор будет готов. Его разводят с водой в соотношении 1:5 и поливают растения, – говорит огородник Иван Андреев.

Если у огурцов начинают желтеть листья, поможет раствор луковой шелухи.

– Возьмите восемь литров воды, добавьте туда стакан луковой шелухи воды, вскипятите, потом остудите в течение пяти часов. Затем через марлю процедите настой и полейте им огурцы под корень, – рекомендует огородник.

Против мучнистой росы поможет следующий рецепт: чайную ложку соды растворить в литре теплой воды и опрыскать листья огуречных растений.