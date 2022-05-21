Страницы в Telegram завели большинство глав городов и районов Тюменской области

20:24 21 мая 2022
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Жители Тюменской области теперь могут узнавать новости от первых лиц своих муниципалитетов. По данным ЦУР региона, уже 20 руководителей администраций завели личные каналы в Telegram.В своих Telegram-каналах главы пишут о важных событиях, которые происходят в городах и районах, делятся планами по развитию, итогами встреч с жителями и представителями органов власти. Рассказывают они и о своей деятельности, поздравляют с праздниками и размещают оперативную информацию о важных происшествиях.

Например, глава Тобольска Максим Афанасьев, глава Тюменского района Светлана Иванова, глава Ялуторовска Вячеслав Смелик, глава Сладковского района Александр Иванов и глава Голышманово Александр Ледаков в период лесных пожаров оперативно информировали читателей о ситуации на территориях. Руководители муниципалитетов сами выезжали в зону пожаров, выкладывали видео и фото с мест тушения, а также сообщали о процессе ликвидации очагов огня. А глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сразу же после принятия решения о переносе рейса "Тобольск-Лайтамак" сообщил об этом жителям в Telegram.

Также на страницах руководителей администраций можно найти информацию о жизни городов и поселков. Здесь можно увидеть фото и видео с открытия новых школ и больниц, с мест проведения ремонта на объектах систем водоснабжения и транспортных развязок, а также яркие зарисовки народных праздников. Для удобства земляков ЦУР Тюменской области собрал все ссылки на каналы глав городов и районов в своем канале в Telegram.

Теги: telegram
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