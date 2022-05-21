Тюменская область вошла в тройку лидеров по количеству поданных идей по развитию страны

Тюменцы продолжают активно принимать участие в проекте "Лига будущего" от Росмолодежи. Регион занимает третье место по числу предложенных инициатив по улучшению города и страны. Посетить креативные встречи и представить свои идеи можно до 31 мая.

За время проекта для жителей Тюмени провели 115 креативных встреч, где 1 842 участника поделились идеями и в процессе мозгового штурма продумали детали инициатив и обсудили варианты их реализации. Среди активно участвующих тюменцев — 459 школьников, 529 студентов вузов и 225 студентов СПО, 621 представитель молодых специалистов и работающей молодежи.

Тюменский регион на третьем месте по количеству идей — суммарно 514. Опережает его только республика Марий Эл (683 идеи) и Санкт-Петербург (571 идея). Также в пятерку лидеров входят ХМАО — Югра (460) и Тверская область (437).

Идеи тюменцев касаются самых разных сфер: образования, карьеры, туризма, технологий, урбанистики и других. Например, креативные жители области предложили идеи: создания соцсети для начинающих и опытных предпринимателей Businessgram, приложения-аналога "Тиндер" для животных, где можно выбрать питомца из приюта и забрать себе, и "Рабцентр", который поможет в поиске и предоставлении услуг. Также горожане предлагали разработку экскурсионных аудиоматериалов по истории региона для автотранспортных средств, создание на улицах бюстов людей, в честь которых она названа, "умных" контейнеров-роботов, помогающих распределять мусор по категориям для его правильной утилизации и другое.

— Мы не ожидали такого отклика, но это в очередной раз доказывает, какая талантливая и неравнодушная молодежь в нашем регионе. Фокус идей — на реальные социально-значимые дела с нестандартными интерактивными форматами, решающие запросы разной целевой аудитории. Я верю, что инициативы наших ребят войдут в топ-100 лучших идей и они смогут достойно представить наш регион на федеральном уровне, — рассказала Мария Федоренко, координатор проекта "Лига будущего" в Тюменской области.