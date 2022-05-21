Популярные джазовые композиции вживую услышат тюменцы

В мультицентре "Контора пароходства" 30 мая состоится концерт тюменского джаз-фанк коллектива JAM. Подробностями предстоящего мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделился идейный вдохновитель и барабанщик коллектива Месроп Гукасян.

Во время очередной репетиции ребята группы JAM решили провести концерт. Он ориентирован на тех, кто любит хорошую музыку и творчество в целом.

– Джазовая музыка уникальная своим музыкальным языком, ритмами, спонтанностью и импровизациями. Это музыка, которая будет говорить с тобой здесь и сейчас. Наш репертуар состоит из популярных джазовых произведений и каверов на песни из фильмов, – рассказал Гукасян.

Все музыканты являются профессионалами своего дела. Так, Регина Нова является эстрадно-джазовой певицей из Санкт-Петербурга. У нее многолетний опыт работы с джазовыми музыкантами северной столицы, Европы и Африки.

По словам певицы, основная цель мероприятия – популяризация джазовой музыки в Тюмени, возрождение традиции выступлений с живым составом.

– В джазовой музыке важен каждый инструмент и каждый член команды. В отличие от эстрадной музыки, где вокалист – центр, в джазовой музыке вокалист такой же музыкант, который вносит свой штрих в музыкальную канву произведения, – прокомментировала Регина.