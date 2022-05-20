Валерия и "Тодес" помогут Тобольску отпраздновать День химика

День химика Тобольск панирует отпраздновать 28 мая, впервые за пандемийные годы он пройдет в привычном формате городского праздника, который организует компания СИБУР, гвоздем программы станет концерт Валерии, сообщает администрация города.

Днем на Красной площади развернутся детские и спортивные площадки, фото-зоны, фуд-корт и мастер-классы.

С 17.15 до 18.00 пройдет шествие по главной улице города до Красной площади. Праздник продолжит шоу-балет "Тодес" со специальной программой "История в лицах", также выступят творческие коллективы из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. затем состоится концерт хедлайнера праздника – народной артистки России Валерии.

Завершится День химика красочным фейерверком.