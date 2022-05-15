Исетский район и соседей покоряют вокалистки золотого возраста

Хор "Горница" – визитная карточка Исетского района. Народный хор ветеранов полностью оправдывает свое название, ведь в горнице – светлой комнате деревенской избы – в старину проходили все праздники. И сейчас ни одно культурное мероприятие районного или областного масштаба невозможно представить без выступления вокального коллектива.

Девятнадцать участниц золотого возраста (60+) великолепными голосами покорили не одно сердце.

Репертуар хора богат и разнообразен: от фольклорных и шуточных до современных эстрадных песен. "Горница" – многоголосый вокальный коллектив. Здесь певцы с разной окраской тембра: альт, сопрано и баритон. Артисты исполняют шуточные, патриотические, лирические композиции, частушки, баллады, казачьи песни.

– В составе хора те, кто не мыслит жизни без русской песни. Артисты очень светлые, добрые, они радуются жизни и хотят дарить счастье зрителям, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" руководитель коллектива Ксения Новоселова. – Работать с ними – одно удовольствие: певицы хора – легкие в общении, отзывчивые, хорошо обучаемые.

Из-за ограничений в период пандемии коллектив не мог собираться на репетиции, как заведено, трижды в неделю, поэтому вокальные тренировки проходили в онлайн-режиме.