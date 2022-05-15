В чем опасность детской песочницы, рассказали тюменцам

- Болезни в песочницы заносят животные и птицы, - рассказывает врач-педиатр Милена Ярская. - В их кале, шерсти, перьях и слюне - огромное число возбудителей болезней: хламидии, лямблии, токсокары, иерсинии, листерии, эхинококкоз. Некоторые родители рассуждают, ну, наелся песка ребёнок, что тут такого, в самом неприятном случае ему грозит расстройство желудка или стоматит. К сожалению, это не так. Многие "болезни из песочницы" имеют долгий бессимптомный период или сложны в диагностировании. Одна из самых распространенных версий гельминтоза - острицы. В детский организм их яйца попадают с грязных рук или предметов, и даже с воздухом. Основные симптомы: отсутствие аппетита, раздражительность, невнимательность, боли в животе, зуд в области ануса, скрежет зубами во сне, ночной энурез. У некоторых детей могут возникать высыпания на коже, головные боли. Я привела лишь один пример, а их множество.

По словам Милены Ярской, самый простой способ избежать этих болезней — полный отказ от посещения песочницы. Однако, если выбор развлечений во дворе невелик, объяснить ребенку, почему все остальные лепят куличики, а он нет, будет довольно сложно. В таком случае вам придется запастись терпением, быть внимательными и брать с собой в песочницу антибактериальные салфетки. Постарайтесь не дать ему совать в рот песок, формочки и грязные пальцы, а сразу после игры тщательно вытирайте или мойте руки. А еще регулярно коротко подстригайте малышу ногти, чтобы под ними не скапливалась грязь. Не забывайте и о переносчиках инфекций — не давайте ребенку контактировать с голубями, дворовыми кошками и собаками.

При малейших подозрениях на заражение - немедленно обратитесь к врачу, уточнили в АиФ - Западная Сибирь.