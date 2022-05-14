Об обработке деревьев и кустарников рассказали тюменцам

Даже начинающий садовод знает, что опрыскивать растения от вредителей в период цветения нельзя. Но есть исключения.

- Ни в коем случае не применяйте химпрепараты для обработки деревьев и декоративных кустарников во время цветения, даже если цветы еще полностью не раскрылись, а только готовятся распускаться. Иначе вместе с вредителями можете погубить насекомых-опылителей, - пояснила опытный цветовод Нина Петрова. – Но не беда, можно использовать биопрепараты. Проводите обработку только вечером, когда пчелы уже прекращают летать. Груши, вишни, яблони и сливы опрыскайте медовым раствором и именно во время цветения. Готовится он из расчета 100 граммов меда на 10 литров воды. Это привлечет большое количество насекомых, произойдет обильное опыление, что всегда гарантирует хороший урожай.

Нина Петрова заострила внимание начинающих садоводов, что эффективность препаратов зависит от температуры воздуха. Работать они начинают, когда воздух прогреется как минимум до +10 градусов, уточнили в АиФ - Западная Сибирь.