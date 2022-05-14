Тюменцев приглашают посетить Киноклуб

В Тюмени состоится просмотр одного из самых известных фильмов Чарли Чаплина "Новые времена". Показ пройдет 22 мая в 19:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства".

Кинопоказы проводятся один или два раза в месяц, за анонсами можно следить на их сайтах и в соцсетях. После сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма.

— Весь прошлый год мы проводили киноклуб внутри команды, просто собирались с коллегами, звали друзей и смотрели фильмы. Теперь это выросло в целый проект, мы объединились с Moi-portal.ru и проводим показы, которые открыты для всех. Киноклуб — классная возможность для обсуждения, после фильмов всегда остаются впечатления, вопросы, недопонимания. Разговаривать об этом сразу после просмотра очень интересно, — рассказала Юлия Киселева, куратор Киноклуба, руководитель PR-отдела мультицентра "Контора пароходства".

Вход на Киноклуб бесплатный, уточнили в Комсомольской правде – Тюмень.