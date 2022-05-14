Проект по повышению правовой грамотности развивают в Тюмени

Тюменцам стать юридически грамотнее может помочь проект "Абсолютное право". Он направлен на развитие правовой грамотности, профориентацию и профилактику деструктивного поведения молодежи Тюменской области.

Руководитель проекта Алексей Ларионов — выпускник и магистрант Тюменского госуниверситета по направлению "юриспруденция". На первом курсе молодой человек загорелся идеей создания проекта, направленного на правовое просвещение.

— "Абсолютное право" — уникальная возможность ощутить право на кончиках пальцев, понять его, а не просто выучить непонятные слова. Это возможность не попасться на удочку мошенников и всегда знать, как себя защитить, — поделился с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" создатель проекта Алексей Ларионов.

Структура проекта представляет собой вопросы, кейсы, задачи с обыденными и бытовыми ситуации, с которыми может столкнуться человек, но не каждый сумеет их решить верно. У участников есть возможность погрузиться в атмосферу права и почувствовать себя настоящими юристами.