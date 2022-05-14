Бороться с гипертонией помогают пациентам специалисты тюменской ОКБ №1

О вреде повышенного давления и его последствиях рассказала тюменский кардиолог Юлия Принтс. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, гипертониками являются 1,28 миллиарда людей в возрасте от 30 лет во всем мире. Практически половина населения не подозревает о наличии у себя повышенного давления.

Верный способ выявить гипертонию – периодически самостоятельно измерять давление, особенно при появлении каких-либо тревожных сигналов: головной боли, головокружения, "мушек" перед глазами. "Развитие этой болезни приводит к поражению важных систем организма. Если заболевание диагностировать своевременно, есть возможность свести к минимуму риск развития сердечных приступов, возникновения инсульта, сердечной и почечной недостаточности, отслойки сетчатки глаз", – прокомментировала Юлия Принтс, заведующий кардиологическим отделением №1 ОКБ №1.Кардиолог пояснила: среди факторов риска развития патологии есть те, на которые нельзя повлиять (наследственность, мужской пол, возраст), и вполне корректируемые (лишний вес, низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя). "Пациентам рекомендуется изменить свои привычки, – рассказала Юлия Принтс. – Аэробные нагрузки, правильное питание, нормализация массы тела – все это положительно влияет на показатели артериального давления". Современный образ жизни способствует развитию гипертонии в молодом возрасте, уточнила Наталья Ильина, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №1(г. Тюмень).