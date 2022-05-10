Как получить здоровые растения и вкусный урожай, рассказали тюменцам

Роль микроэлементов в жизни растений очень важна, так как именно эти элементы влияют на качество плодов и урожая в целом. К основным микроэлементам относятся: бор, магний, железо, марганец, инк, йод, кремний, молибден. Подробнее о них изданию "Тюменская область сегодня" рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

Так, цинк повышает выработку сахарозы и крахмала, содержание в плодах углеводов и белков. При нехватке цинка растения хуже противостоят холоду и засухе.

Молибден регулирует азотный обмен, нейтрализует нитраты. Влияет на производство хлорофилла, способствует обогащению растений витамином С, углеводами, каротином, белками. При нехватке молибдена урожайность резко снижается.

Бор в союзе с марганцем является катализатором реакции фотосинтеза в растениях, которые испытали на себе заморозки.

При дефиците железа растения нередко заболевают хлорозом. Нарушаются дыхательные функции, ослабляются реакции фотосинтеза. Верхушечные листья постепенно бледнеют и усыхают.

Магний – участвует в транспорте питательных веществ. Йод является составной частью некоторых белков и аминокислот, убивает бактерии, вирусы, грибки и останавливает процессы разложения.

Таким образом, все элементы питания очень важны в жизнедеятельности растений. Именно поэтому комплексные подкормки различными удобрениями необходимо проводить в течение всего вегетационного периода.