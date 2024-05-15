Врачебная династия Данковых прививает с детства любовь к профессии

Семейные профессиональные династии — это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая атмосфера, в которой дети принимают решение пойти по стопам своих родителей.

Основателями династии стали Данков Михаил Владимирович (1902 г.р.) и его жена Данкова Ольга Александровна (1902 г.р.).

Михаил Владимирович, врач-хирург, в 1925 г. окончил медицинский факультет Томского университета. Работал хирургом в железнодорожной больнице на Урале в г. Златоусте. В связи с началом войны был призван в Красную армию. Михаил Владимирович является участником Великой Отечественной войны, Советско-японской войны. Подполковник медицинской службы. Награжден 2 орденами Красной Звезды и медалями. После войны трудился в Крыму в противотуберкулезном санатории Министерства обороны.

Ольга Александровна закончила медицинское училище и до переезда в Крым работала акушеркой в г. Златоусте.

В 1966 году семья переехала из Крыма к сыну, Владимиру Михайловичу, проживающему в Тюмени. Здесь Михаил Владимирович продолжил работу по своей специальности в Областном противотуберкулезном диспансере.

Сын, Владимир Михайлович, продолжил дело отца и тоже стал врачом-хирургом. В 1949 г. поступил в Томский медицинский институт, где и познакомился со своей будущей женой Клавдией Михайловной.

После окончания 5 курса Владимир Михайлович был переведен для продолжения учебы на военно-медицинский факультет Саратовского медицинского института и в дальнейшем служил в рядах Советской армии в Алтайском крае старшим врачом авиационного полка. Клавдия Михайловной работала в Топчихинской районной больнице врачом-акушером-гинекологом.

После демобилизации, в 1960 году, они переехали в г. Тюмень. Владимир Михайлович трудоустроился врачом-хирургом в Городскую больницу № 5. В 1963 г. был переведен в Городскую клиническую больницу №3 на должность заведующего отделением, где позже стал заместителем главного врача и затем возглавил больницу в качестве главного врача. Удостоен почетного звания "Отличник здравоохранения".

Клавдия Михайловна с 1960 года и до выхода на пенсию работала терапевтом Родильного дома № 2 города Тюмени. За свои заслуги была награждена почетным знаком "Отличник здравоохранения".

Владимир Михайлович со своей женой с детства прививали своим сыновьям, Михаилу и Сергею, любовь к медицине. Оба брата с большим желанием решают продолжить династию врачей и с разницей в три года оканчивают Тюменский государственный медицинский институт.

Михаил Владимирович становится специалистом врачом-хирургом, его хирургическая деятельность составила более 20 лет. С 1976 года работал хирургом в ГКБ № 3 г. Тюмени, а затем с 1983 года в Тюменской областной клинической больнице. 1997 году Михаил Владимирович был назначен на должность главного хирурга, главного специалиста отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области. Проработав в данной должности 9 лет, Михаил Владимирович возвращается в Областную клиническую больницу № 1 заведующим организационно-экономического отделения. В 2003 году удостоен звания "Отличник здравоохранения".

Младший сын, Сергей Владимирович, после окончания института в 1979 году работал врачом Городской станции переливания крови, а затем врачом- травматологом в Травматологической поликлинике г. Тюмени. В 1989 году в молодом возрасте трагически погиб в автокатастрофе. Его жена, Марина Глебовна Данкова, с 1979 года работала врачом-рентгенологом в Городском противотуберкулезном диспансере, а затем с 1998 года до выхода на пенсию заведующей рентгенологическим отделением Ханты-Мансийского окружного противотуберкулезного диспансера.

В настоящее время династию врачей продолжают два брата Дмитрий и Владимир Данковы, и их двоюродная сестра Ольга Матвиец, все они закончили Тюменскую государственную медицинскую академию. Владимир — врач хирург, в настоящее время возглавляет Винзилинский филиал Областной больницы № 19, брат Дмитрий посвятил себя детской ортопедии и трудится в Детском лечебно-реабилитационном центре "Надежда", а Ольга работает врачом ультразвуковой диагностики в Тюменском онкологическом диспансере. Они врачи в 4 поколении и, безусловно, этим гордятся.