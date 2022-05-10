Советы по уходу за томатами дали тюменцам

В конце мая — начале июня дачники обычно высаживают рассаду томатов в грунт. Сейчас она уже укоренилась, пошла в активный рост — самое время помочь растениям набрать силу.

- Для первой подкормки на этой стадии можно использовать азотные удобрения, только в небольшом количестве, вперемежку с калийными и фосфорными, - говорит опытная огородница Нина Петрова. – Если не хотите пользоваться препаратами, сделайте такой состав: на 10 литров воды добавьте 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 литра коровяка, 0,5 чайной ложки сернокислого марганца, 0,5 чайной ложки борной кислоты. Под каждый куст вылейте по 0,5 литра готовой подкормки.

Для привлечения насекомых опылителей к цветущим томатам и лучшего завязывания плодов огородница советует опрыскать томаты смесью борной кислоты с сахаром. На один литр кипятка потребуется 100 грамм сахара и 2 грамма борной кислоты. И еще один момент: с середины июля все подкормки томатов надо прекратить так же, как и обильные поливы. В этот период любое дополнительное питание и влага способствуют наращиванию зеленой массы, а вызревание плодов, наоборот, задерживают, сообщает АиФ-Западная Сибирь.