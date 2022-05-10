Впервые удалили селезенку эндоскопическим методом в ялуторовской больнице

Специалисты Областной больницы №23 в Ялуторовске в своей практике активно применяют эндоскопическую хирургию. Количество выполненных малотравматичных операций увеличивается каждый год. В этом году хирурги освоили эндоскопическое удаление селезёнки. "Для подготовки к проведению такой операции были приобретены все необходимые инструменты и оборудование, – рассказал заведующий хирургическим отделением ОБ№23 Артур Ахпателов, хирург c многолетним стажем. – Вмешательство длилось 2 часа 30 минут. Всё прошло без осложнений и с минимальными рисками для здоровья пациента".

В послеоперационный период пациент находился под наблюдением в стационаре на протяжении пяти дней. Сейчас он отлично себя чувствует и благодарит заведующего отделением и сотрудников больницы, сообщила Юлия Сарычева, представитель пресс-службы ОБ №23 (г. Ялуторовск). Специалисты отмечают, что эндоскопическая хирургия имеет множество преимуществ и практически лишена недостатков. Малоинвазивное хирургическое вмешательство показано при различных заболеваниях и травмах, требует точности выполнения и профессионализма в действиях специалистов, от которых зависит исход операции.