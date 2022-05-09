Как сделать дачный участок безопасным для ребенка

Медики предупреждают: стоит быть аккуратными, если с вами на даче ребенок. На дачных участках дети часто получают травмы.
Нередко родители оставляют детей одних плескаться в воде. Делать так нельзя, предупреждает координатор регионального отделения "Волонтеров-медиков" Шекер Беликова.
"Если на даче есть колодец, он обязательно должен закрываться, ребенку рядом играть не следует. Даже взрослые туда падают, что уж говорить о детях", - отметила медик.
Еще одна опасность – инструменты. Их советуют хранить в сарае или кладовке, которая закрывается на ключ, чтобы дети не смогли попасть внутрь и пораниться. Родителям стоит быть внимательнее и во время приготовления шашлыка - жидкость для розжига может попасть ребенку на кожу или слизистые и привести к травмам, сообщает Вслух.ру.
"Зачастую мы приезжаем на неубранный участок, и там могут быть гвозди и стекла - соответственно, инфицированные раны", - предупредил руководитель руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ 2 Антон Терехин.
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