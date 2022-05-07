В сквере Прощания почтили память тюменцев, не вернувшихся с войны

В память об учащихся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны, в тюменском сквере Прощания 6 мая провели митинг, сообщает пресс-служба администрации города.
На пилонах мемориала высечены фамилии 111 выпускников – 108 юношей и трёх девушек, погибших за мир, за Победу, за будущее.
"Метроном отсчитал минуту молчания, зазвучала главная музыкальная тема фильма "Список Шиндлера" композитора Джона Уильямса, и началось возложение цветов. Постамент памятника быстро покрылся алыми гвоздиками. Хлопья майского снега, который внезапно вернулся в Тюмень на пару часов, ложились на цветы. Красные флаги на сильном ветру трепетали, словно приветствуя самоотверженный подвиг юных выпускников 1941-го", - говорится в сообщении.
"Сегодня сама погода скорбит в память о наших героях", – отметил глава города Руслан Кухарук.
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