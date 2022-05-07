Международный день Красного Креста отметят тюменцы

В 1867 году 8 мая, 155 лет назад, в России появилось общество Красного Креста, носившее название "общество о попечении раненых и больных воинов".

В Тюменском регионе действует региональное отделение Российского общества Красного Креста (РКК). Ему всего пять лет, но его члены намерены активно развиваться и настроены оптимистично. Среди них медики, бизнесмены, рабочие, общественные деятели, юристы, всего примерно 50 человек.

– Одна из главных целей Красного Креста с момента его образования – облегчение страданий людей и этот приоритет красной нитью прошивает любое направление его деятельности по сей день, – рассказал изданию "Тюменская область сегодня" председатель регионального отделения Михаил Морозов.

– С ней перекликается одна из задач – обучение навыкам оказания первой помощи школьников, студентов, а также всех желающих. Кроме того, по расширенной программе (на коммерческой основе) обучаются сотрудники предприятий и после обучения получают сертификаты. В региональном отделении пока один инструктор, имеющий право обучать, но в скором времени их станет больше.

Следующие направление – популяризация добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга, реализация программ социальной помощи нуждающимся (в их числе организация патронажных услуг по уходу за пожилыми людьми, инвалидами на дому и в социальных медучреждениях).

– В числе основных направлений работы Красного Креста – реагирование на чрезвычайные ситуации. Например, члены нашей организации также оказывали помощь в Ишиме при наводнении в 2017 году. Как раз в этом году образовалось тюменское региональное отделение РКК и мы получили мощную закалку, – отметил Михаил Морозов.