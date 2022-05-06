Портреты участников Великой Отечественной войны появились на фасаде жд вокзала в Тюмени

Здание вокзала Тюмень превратилось в народный мемориал. На фасаде со стороны города можно увидеть портреты 350 тюменцев, ушедших на фронт с тюменского перрона. Их изображения напечатаны на 8 полотнах, каждое высотой 10 метров, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Снимки земляков объединены в большие коллективные портреты. Среди героев – и участники боев, и ветераны предприятий, которые работали в городах Тюменской области в годы войны и внесли большой вклад в Победу (в том числе и сотрудники Свердловской железной дороги).

Для создания массового портрета воевавшей Тюмени активисты собирали истории и фотографии на сайте проекта ВокзалПамяти.рф. Часть фотографий пришлось реставрировать, используя возможности искусственного интеллекта: многие оригинальные снимки оказались выцветшими, а лица на некоторых из них были едва различимы.

Проект "Вокзал Памяти" Свердловская магистраль реализует с 2020 года. В Екатеринбурге народный мемориал в преддверии Дня Победы устанавливают в третий раз, а в Тюмени – впервые. Также к акции в этом году присоединились другие города – Ишим и Пермь.

Коллективный портрет воевавшей Тюмени будет украшать здание вокзала Тюмень до 22 июня – Дня Памяти и скорби. Все истории фронтовиков можно посмотреть в "Зале славы" на сайте ВокзалПамяти.рф. Собрано более 1700 фотоснимков и историй героев.