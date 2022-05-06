Тюменские ветераны получат поздравления президента РФ ко Дню Победы

Более 4,5 тысяч писем с персональными поздравлениями от президента России ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам в Тюменской области вручат почтальоны до 7 мая, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении. Более 40% поздравлений уже доставлено адресатам.

"Если получателя не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления", — сообщили в пресс-службе.