В Казанском и Ишимском районах проводят обеззараживание домов и участков после схода паводка

Дезинфекция, обработка от грызунов и насекомых проводятся в Ишимском и Казанском районах там, где из домов и с приусадебных участков ушла вода.

"По Ишимскому району всего подтоплено 132 дома и 163 земельных участка, на которых мы будем проводить работы по санитарной обработке. дезинфекции", - сообщил замглавы района Сергей Максимов. В частности, во вторник, такие работы ведутся в деревне Воронина.

В Казанском районе дезинфекция началась раньше. Так, в деревне Большие Ярки 7 мая начата дезинфекция внутри домов и квартир. "Проводится санитарная обработка домовладений, освободившихся от воды. Работы по дезинфекции организованы специалистами Роспотребнадзора и МУП ЖКХ. Дератизацию проводят специалисты ветстанции. Главы сельских поселений организуют уборку территорий населенных пунктов от мусора. Проводится обследованием домов на возможность подключения электроэнергии. В целях безопасности убедительно прошу жителей не подключать электроэнергию самовольно", - прокомментировала ситуацию на сегодня глава района Татьяна Богданова.

⁣В Казанском районе по-прежнему закрыты дороги Ильинка-Афонькино-Викторовка, Казанское-Копотилово, Огнево-Челюскинцев. На восстановление дорог потребуются средства.