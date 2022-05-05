Жительницы Ялуторовска не знают, на чем и где катаются их дети

Два 17-летних водителя на автомобилях ВАЗ2107 и ВАЗ2105 задержаны в среду в Ялуторовске. Оба не имеют права управления транспортом, стекла автомобилей были тонированы темной пленкой в нарушение ГОСТ.

Водитель ВАЗ-2107 на улице Сельской рассказал, что машину купил сам, перегоняет ее к другу для покраски. Мама, вызванная на место инцидента, пояснила, что с сыном не общается и не проживает. Подросток снял пленку со стекол. Машина эвакуирована. Водитель привлечен к административной ответственности за езду без прав и за незаконную тонировку.

Мама второго водителя "Жигулей", которую вечером вызвали на улицу Юбилейную, с ее слов, не знала, что сын около месяца назад приобрёл личное авто. В этот день подросток катался на нем по городу, стекла машины были тонированы не по ГОСТ, автомобиль снят с учете в ГИБДД. Подросток привлечен к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, за нарушение правил светопропускания стекол. Изъяты свидетельство о регистрации и госномер автомобиля, Машина помещена на стоянку.

Информация о нарушениях ПДД подростками направлена в ПДН.

"Примечательно, что о езде подростков без прав на машинах в ГИБДД сообщают соседи, их знакомые, педагоги, главы администраций, но только родители, живущие с детьми бок о бок, утверждают, что ни о чем не знали", отмечают в ГИБДД.