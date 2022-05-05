Тематические наклейки на авто к 9 Мая раздадут в Тюмени

Серия поздравительных наклеек ко Дню Победы появится 6 мая в молодежных пространствах Тюмени. Жители города смогут бесплатно взять любую из них до 10 мая и украсить свои автомобили.

Команда Медиацентра в память о Великой Победе предлагает нанести на свои машины тематические наклейки, объединенные хэштегом #деловподвигах72.

Наклейки можно получить в МТЦ "Космос", с 10:00 до 22:00 (ул. Республики, 165А); в "Моей территории", с 9:00 до 22:00 (ул. Ванцетти, 1), "Конторе пароходства" с 10:00 до 22:00 (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1); Студцентре Тюменской области с 9:00 до 19:00 (ул. Семакова, 21); Медиацентре молодежной политики Тюменской области, 6 мая с 9:00 до 19:00 (ул. Хохрякова, 47).

Наклейки представлены в нескольких вариациях с разным текстом: "Помню! Горжусь!", "Ваш подвиг в наших сердцах", "Вы — наши бесстрашные герои", "С Днем Победы!", "Пока мы помним прошлое — у нас есть будущее" и "Спасибо за подвиг". Любой желающий может сделать фото с наклейкой на своем автомобиле и разместить на личной странице "ВКонтакте" с хештегом #деловподвигах72.

Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области: