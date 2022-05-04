Тобольская сосна претендует на звание главного дерева России

Фото - https://rosdrevo.ru/

Конкурс "Российское дерево года – 2022" проводится в рамках деятельности Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы". Тюменскую область на конкурсе представляет "Жемчужина Тобольского леса" (№17) – 282-летняя сосна высотой 25 м и диаметром 1,3 м.

"Это мощная красивая сосна с ровным толстым стволом и раскидистой кроной в виде зонта. Дерево состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус "Дерево – памятник живой природы". Лесная красавица является свидетельницей истории местного края со времен освоения Сибири, строительства каменного Тобольского кремля", - сообщает департамент лесного комплекса.

Сосна-долгожитель находится в лесной зоне вблизи мкр. Ершовка, у нее часто бывают туристы-краеведы, школьники разрабатывают экологическую тропу, проводят расчистку территории, составили реестр произрастающих вблизи дерева растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, отмечается в пояснении к номинантке.

Конкурс проходит путем открытого голосования на сайте www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа.

"Российское дерево года" является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны, который проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

Представителю органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, вручается диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными European Tree Worker специалистами Центра древесных экспертиз "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС".

На территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Победители награждаются дипломами, ценными подарками и призами. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии, посвященной награждению "Российское дерево года – 2022".