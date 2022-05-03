Десертные сорта жимолости рекомендуют посадить тюменцам на участке

У многих тюменских дачников в саду растет жимолость старых сортов. Далеко не всем нравится традиционный горьковатый вкус первой летней ягоды. Эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова рекомендует посадить на участке на десертные сорта жимолости.

Так, сорт жимолости Морена отличается морозостойкостью, поэтому рекомендован для северных регионов. Сорт среднераннего срока созревания. Куст вырастает высокий, с плотной широкой кроной, поэтому выглядит очень декоративно. Ягоды сорта Морена - крупные и на ветках держаться очень крепко, с приятным сладковатым вкусом.

- Любителям освежающего вкуса с легкой кислинкой подойдет раннеспелый сорт Лебедушка. Ягоды жимолости получаются крупные, сизо-голубого цвета. Они хорошо пригодны для транспортировки. Сорт отличается высоким иммунитетам к основным болезням и вредителям культуры, - говорит эксперт.

Хорошо зарекомендовали себя среднеранние сорта жимолости Волхова и Фиалка. У сорта Волхова ягоды имеют яркий земляничный аромат, а куст может расти на одном месте 20-25 лет. Жимолость сорта Фиалка ветви бурого цвета, поэтому куст смотрится необычно.