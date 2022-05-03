Молодежную LAMPу "зажгли" в ялуторовском музее

В ялуторовском музее "Торговые ряды" стартовал культурно-просветительский проект для подростков и молодежи "Экспериментальное пространство "LAMPA", участвующий в программе "Пушкинская карта". По словам одного из организаторов проекта, Светланы Булышевой, специалисты музея решили привлечь молодежь в музей, показать, насколько интересным может быть погружение в историю.

Проект рассчитан на полгода. Каждый месяц будут проходить встречи, посвященные разным темам. Первая из них, апрельская, под названием "Энергия движения" посвящалась Международному дню танца. Пришедшие в Музей студенты ялуторовского агротехнологического колледжа не просто слушали рассказ об истории танца, но и смогли сами попробовать исполнить характерные для разных эпох композиции. А помогли им разучить элементы популярного в XVI веке менуэта, а в 1960-е гг. – твиста, ребята из студии танца "SV DANS".

Они же, вместе со своим руководителем Натальей Соколик помогли участникам встречи освоить базовые танцевальные движения латины соло. Нескучное занятие запомнилось, а в мае в музее молодых людей будет ждать новая встреча. В Ночь музеев для юных участников "Экспериментального пространства "LAMPA" (и вместе с ними) в "Торговых рядах" готовят шоу-дефиле в ретро-стиле. Здесь можно будет узнать о народном костюме жителей Тобольской губернии и примерить какие-то вещи, уточнили в ялуторовском музейном комплексе.