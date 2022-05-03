Как удобрять озимый чеснок, рассказали тюменцам

Чеснок, как и другие культуры на участках, тоже нуждается в подкормках. И сделать это нужно сразу после всходов, если конечно хотите получить хороший урожай.

- Подкормки для озимого чеснока лучше всего вносить в растворенном виде - так как головки залегают глубоко в земле, и насыпанное на грядку удобрение не дойдет до корней, - советует опытная огородница Татьяна Петрова. – Можно полить карбамидом, в народе его называют мочевиной. Некоторые рассыпают его на грядку, где сажали озимый чеснок, наивно полагая, что с таянием снега и удобрение впитается в почву. Это большая ошибка дачников - ведь карбамид отдает свои питательные вещества в почву, если температура почвы выше +18 градусов. Поверхностная подкормка эффекта не даст.

Нашатырный спирт - отличное азотистое удобрение, которое так любит чеснок. Достаточно 10 капель развести в ведре теплой воды и полить чеснок из лейки.

Делаются подобные подкормки раз в 10 дней - это необходимо для хорошего роста чеснока, для формирования головок, уточнила АиФ-Западная Сибирь.