У педагогов Тюменской области зарплаты выше среднего по России

Уровень зарплаты педагогов Тюменской области на 3-м месте в УФО после ЯНАО и ХМАО и выше общероссийского значения. Итоги мониторинга в 2021 году подвел Росстат, с данными ознакомился Вслух.ру.

В среднем по России учителя зарабатывали 45 тыс. 224,9 руб. в месяц, в Тюменской области - 49 тыс. 513,8 рубля. В Уральском федеральном округе диапазон зарплат варьировался от 29 тыс. 382 рублей в Курганской области до 106 тыс. 96,9 рубля — на Ямале.

У тюменских педагогов дополнительно образования средняя зарплата была еще выше — 52 тыс. 707,3 рубля в месяц. Максимум в УФО также зафиксирован в ЯНАО (более 112 тыс. рублей) и ХМАО (76,5 тыс. рубля). Значение по России — 43 тыс. 905,3 рубля.

Педагоги в дошкольном образовании в Тюменской области в среднем получали 49 тыс. 195,9 рубля при общероссийском показателе 38 тыс. 829,8 рубля. Диапазон в федеральном округе — от 28,5 тыс. до 87,5 тыс. рублей.