Как отстоять права на медпомощь, рассказали эксперты системы ОМС

Страховые медицинские организации в 2021 году выявили около 4,3 млн нарушений. В большинстве случаев это, по оценке экспертов системы ОМС, значимые ошибки лечебно-диагностического процесса, которые могли утяжелить течение патологического процесса или способствовать развитию нового заболевания.

Эксперты системы ОМС рекомендуют в любых спорных случаях обращаться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы защитить свои права. Порядок обращения в СМО при подозрении на оказанную некачественную медицинскую помощь следующий.

Необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию и оформить письменную жалобу. На ее основании СМО обязательно проведет экспертизу качества медицинской помощи (ЭКМП) или медико-экономическую экспертизу (МЭЭ). Ее результат оформляется соответствующим актом, в котором указываются выявленные экспертом качества нарушения/дефекты. Пациенту, обратившемуся в СМО с данной жалобой, предоставляется ответ, в котором указывается результат экспертизы.

Далее заявитель, получивший результат экспертизы, по словам советника генерального директора "Капитал-МС" Михаила Пушкова, вправе использовать его по своему усмотрению. "Например, при подаче искового заявления в суд с целью возмещения морального или материального вреда, нанесенного пациенту в результате некачественной медицинской помощи, - пояснил он. - По желанию застрахованного лица СМО может сопровождать его при и судебном урегулировании претензии (помочь в составлении искового заявления, быть его представителем или третьей стороной в суде)", сообщает Тюменская линия.