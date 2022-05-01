Ялуторовский музейный комплекс приглашает гостей в свои фонды

В рамках выставочного проекта "Открытое фондохранение. Перезагрузка" Ялуторовский краеведческий музей (г. Ялуторовск, ул. Революции, 75) предлагает экскурсию по открытому фондохранению.

С 26 апреля в музее стартовали экскурсии, которые могут быть интересны для любой возрастной категории. В мини-интерьерах экскурсанты смогут "перенестись" в атмосферу прошлого, пополнить знания о жизни и быте русского народа, семей в советскую эпоху.

Гостям расскажут о музейных предметах, например, о куклах в народных костюмах, изделиях стекольного завода "Коммунар" (Ялуторовский район), коллекциях музыкальной аппаратуры и техники, вышитых картинах, познакомят с интересными историями, связанными с предметами.

Посетители также узнают об особенностях работы с музейными предметами в фондохранении и о том, какую ценность представляют музейные собрания. Подробности – по телефону 8 (34535) 3-16-58. Экскурсия доступна держателям "Пушкинской карты".

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.