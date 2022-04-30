Более восьмидесяти ишимцев пострадали от укуса клещей в этом году

Этой весной клещи на территории Ишима и Ишимского района проявляют особую активность. Только за последнюю неделю кровососущее насекомое с себя сняли 66 человек, в том числе 26 – это жители города, остальные – селяне. 17 детей также пострадали от клещей.

Всего с начала сезона по поводу присасывания клеща за медицинской помощью в Областную больницу №4 обратились 83 жителя Ишима и Ишимского района. Непривитым от клещевого энцефалита провели курс экстренной профилактики, который включает в себя введение в организм иммуноглобулина. Врачи напоминают, что такая мера эффективна только в первые сутки после укуса клеща. Максимальный срок – трое суток с момента укуса, позднее это делать просто бессмысленно. Если же ранее человек был привит от клещевого энцефалита, то никаких действий предпринимать не нужно.

Вопрос о том, удалять ли клеща самостоятельно или же везти этот "союз" к доктору неприкосновенным - стоять не должен. Клеща определенно нужно удалять. Не только аккуратно, но и без промедления. Хотя бы потому, что даже заразные животные не сразу инфицируют своих жертв – чем быстрее вы удалите насекомое, тем больше шансов, что этот укус не будет иметь никаких негативных последствий для здоровья, сообщила Жанна Стрижак, представитель пресс-службы Областной больницы №4 (г .Ишим).