Сотрудники Противопожарной службы проводят классные часы в сельских школах

В посёлке Средние Тарманы Нижнетавдинского района работники ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области" провели открытый классный час на тему пожарной безопасности.
Специалист обсудили с детьми правила пожарной безопасности, причины возникновения пожара, действия детей в случае пожара, а еще показали оборудование, которое используют для тушения огня.
В конце урока школьники пообещали выполнять правила безопасного поведения в школе и дома.
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