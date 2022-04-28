Сотрудники Противопожарной службы проводят классные часы в сельских школах

12:42 28 апреля 2022
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В посёлке Средние Тарманы Нижнетавдинского района работники ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области" провели открытый классный час на тему пожарной безопасности.

Специалист обсудили с детьми правила пожарной безопасности, причины возникновения пожара, действия детей в случае пожара, а еще показали оборудование, которое  используют для тушения огня.

В конце урока школьники пообещали выполнять правила безопасного поведения в школе и дома.

Теги: лесные пожары
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