Эксперт по развитию бренда "Яндекс" расскажет школьникам про карьерные траектории

Ведущий менеджер развития бренда "Яндекс" Никита Севостьянов расскажет про карьерные траектории, их расширение и сужение, про soft и hard skills на нескучном онлайн-форуме для школьников "Проспутник" 2 мая.

Всего запланировано выступление 24 человек: педагогов, психологов, коучей, менеджеров, владельцев бизнесов, руководителей организаций. Все спикеры – практики с огромным опытом работы, открытые к диалогу и заинтересованные в качественном общении с аудиторией.

Руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева:

Важно, чтобы у школьников была возможность обсудить актуальные для них темы на простом языке; с людьми, которые действительно экспертны в своих областях. Много внимания уделим тому, чтобы ребёнок мог разобраться с собой и со своими потребностями – начиная от "чего я хочу от жизни" и "как управлять своими привычками" до "стоит ли мне прямо сейчас начать зарабатывать деньги". Поднимем вопросы выбора профессий, участия в олимпиадах, развития бизнес-идей, тренировки креативного мышления и не только.

В течение 10 часов работа будет кипеть на 7 площадках: "Про себя", "Про учебу", "Про креатив", "Про бизнес", "Про профессию", "Про проекты" или "Про навыки". Все, что требуется от слушателей, – пройти регистрацию и вовремя подключиться с компьютера или телефона. Участие бесплатное.

Для самых активных слушателей онлайн-форума приготовлены призы: портативные колонки, беспроводные наушники и стильный мерч.

Подробности и регистрация на сайте проспутник.рф