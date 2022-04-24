Побелка деревьев весной: как и чем белить

Обычно опытные садоводы белят стволы деревьев в конце февраля – начале марта. По их словам, белая краска способна отталкивать солнечные лучи. Таким способом предотвращается раннее движение сока. Плодовые и декоративные культуры просыпаются, когда это совершенно для них безопасно. Если вы упустили нужное время для побелки деревьев, то всё равно сделайте это в целях борьбы с вредителями.

- Я смешиваю три килограмма гашеной извести, десять литров чистой воды и полкилограмма медного купороса, - говорит садовод Нина Петрова. - Добавляют 100 грамм клея казеинового или пару ложек клейстера, сваренного из муки. Затем готовый раствор настаиваю несколько часов, после наношу на стволы. Это эффективная мера профилактики. Кстати, сейчас продаются специальные готовые составы – садовые водоэмульсионные краски – защита от солнечных ожогов и насекомых-вредителей. После нанесения краски на поверхности коры формируется слой, который хорошо пропускает воздух, но задерживает ультрафиолетовые лучи. Он держится в течение двух лет, что заметно облегчает процесс ухода за садом.

Обработка стволов деревьев весной смесью из извести или водоэмульсионной краски позволяет поддерживать здоровье сада, сообщает АиФ - Западная Сибирь.