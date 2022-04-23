Международный День Земли отметили в тюменском центре "Родник"

Специалисты ОРЦ "Родник" организовали для своих подопечных познавательный час, приуроченный к Международному Дню Земли.

Темой занятия "Земля - наш общий дом" в библиотеке "Родника" стала экология. Ребятам рассказали, что такое экология, какое влияние человек оказывает на окружающую среду, и что нужно делать, чтобы сохранить нашу планету. Дети обсудили проблемы загрязнения воздуха, воды, лесов и участившиеся лесные пожары. После экологической викторины "Лесные загадки" ребята поделились своим мнением о том, какую посильную помощь они в силах оказать, чтобы сохранить природу.

В "Роднике" отдыхающие сейчас 58 ребят и более 40 сопровождающих их взрослых имеют все возможности приобщиться к природе. Ведь центр - это не только лечение, реабилитация и оздоровление, это еще полноценный отдых в лесу. Здесь есть, где погулять – в том числе, по специально размеченным дорожкам терренкура. Есть, где поиграть в подвижные игры – на территории центра оборудованы четыре детских игровых площадки. Любители футбола тренируются на футбольном поле.

От дождя или слишком яркого солнца можно укрыться в уютных деревянных беседках, почитать, отдохнуть. А для самых непоседливых устроена трасса фрироупа.

По материалам ОРЦ "Родник".