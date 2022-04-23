Специалисты тюменского Медгорода спасли мужчину от инфаркта

Рано утром, когда поликлиника Медицинского города еще не начала работу, медсестра Маргарита Бондаренко увидела у двери кабинета мужчину без сознания. Благодаря решительности и оперативности сотрудников Медгорода, жизнь человека удалось спасти. Обнаружив человека, медсестра сразу вызвала по телефону экстренного реагирования бригаду реаниматологов. Четверо реаниматологов начали борьбу за жизнь человека. К ним на помощь экстренно стали присоединяться и другие пришедшие на работу сотрудники отделения.

"Реанимировать мужчину пришлось больше одного часа. Только после этого пациент откликнулся на наши действия. Мы экстренно доставили его в бокс нашего отделения анестезиологии и реанимации. Мы ничего не знали о пациенте, его диагнозе, COVID-статусе, даже его имени. Дообследовали его уже в отделении. Причиной остановки сердца был кардиогенный шок, острое повреждение миокарда", – сообщила Татьяна Куцева, и.о. руководителя медицинской и хирургической службы, завотделением анестезиологии и реанимации, врач – анестезиолог-реаниматолог высшей категории.

Четыре часа, сменяя друг друга, реаниматологи боролись за жизнь пациента. Закончив плановую работу в операционной, спешили в палату на помощь своим коллегам. И, наконец им удалось добиться стабилизации состояния пациента. Проведя все необходимые обследования, сотрудники Медгорода связались с Центром медицины катастроф и перевели мужчину в ОКБ №1.При мужчине был только телефон, где в среди последних контактов нашли абонента "доченька" Постарались тактично сообщить о произошедшем.

Приехавшей женщине разрешили увидеться с отцом. "Это было настолько трогательно, что некоторые не смогли сдержать слез", рассказала Татьяна Куцева. Недавно дочь пациента позвонила в Медгород, чтобы поблагодарить врачей за спасение его жизни. Он идет на поправку, говорит, самостоятельно ест, уточнила Елена Лосева, представитель пресс-службы "МКМЦ "Медицинский город".