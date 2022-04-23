Участие в профилактическом мероприятии приняли тюменские подростки

Общественная молодежная организация "Движение неравнодушных" организовала и провела в течение недели профилактические мероприятия "Квиз-Ум" для обучающиеся лицеев №81 и №93, гимназий №83 и №16, гимназии ТюмГУ, общеобразовательных школ №7, №17, №41, №42, а также для воспитанников центра внешкольной работы "Дзержинец" для профилактики употребления наркотиков, правового просвещения об ответственности за их незаконный оборот.

– Участники профилактической викторины "Квиз-Ум", выступили в роли знатоков и получили шанс спасти своего ровесника, который оказался в очень непростой, а главное крайне опасной ситуации, связанной с незаконным оборотов наркотиков. На то чтобы изменить ход событий у команды есть несколько минут, планшет с выходом в интернет и навыки убеждения. Ведь в данной ситуации мало найти правильное решение, нужно еще убедить остальных участников, что твое решение – единственный выход из ситуации, – сообщили о сути мероприятия специалисты профилактики изданию "Тюменская область сегодня".

В ход шли правовые знания, примеры из жизни и умения работать в команде. Оживленные дискуссии наполнили каждую игровую ситуацию реальностью, а участники в полной мере смогли оценить тот груз ответственности, который ложится на плечи того, кто осознанно или неосознанно решил преступить черту закона и прикоснулся к запрещенному веществу.

Добавим, что проект реализуется в рамках субсидии в форме гранта из бюджета Тюменской области и в дальнейшем профилактической работой будут охвачены учащиеся других школ города Тюмени.