Тюменские поисковики отправились в новую экспедицию

Более 70 поисковиков отправились на места сражений Великой Отечественной войны с тюменского железнодорожного вокзала 18 апреля. Около трех недель участники сводного отряда Тюменской области будут вести поисковые работы в новгородских лесах в районе деревни Дубки, а военно-поисковый отряд "Кречет" - в Западнодвинском районе Тверской области.

Ранее, 16 апреля, в Старорусский район Новгородской области отправились два экипажа на микроавтобусе Ford и УАЗ. Вчера они добрались до деревни Дубки, а сегодня приступили к установке лагеря. Сводный поисковый отряд присоединится к первой группе 21 апреля.

На этой неделе из Тюмени в Новгородскую и Тверскую области также отбывают отряды "Память" (Ялуторовск), "Память сердца" (Тюмень) и "Югра" (Туртас).