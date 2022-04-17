Тюменцам рассказали о первых собаках-космонавтах

12 апреля в России традиционно отметили День космонавтики. Мы все знаем имена людей, которые проложили дорогу в космос. Однако не только они осваивали неизведанное.

- Трудно, конечно, представить нынешнюю жизнь без космоса: интернет, телевидение, связь, прогнозы погоды – все эти и многие другие области жизни стали для нас доступными благодаря освоению космоса. Не все помнят, что именно собаки помогали людям в этой работе. Лайка, Белка и Стрелка, Звёздочка и многие другие питомцы были отважными исследователями, без которых полет человека в космос был бы невозможным, - рассказал корреспонденту Megatyumen.ru кинолог Владимир Голубев.

Как отбирали собак

Инициатором и автором идеи запуска животных в космос был Сергей Павлович Королёв. Задуманная им программа должна была стать стартом по пути на орбиту первого человека. Собак в качестве помощников в освоении космоса выбрали не случайно: во-первых, в науке уже был накоплен некоторый опыт использования собак в качестве животных-помощников.

Во-вторых, собаки прекрасно поддаются дрессировке. Их легче приучить находиться в замкнутом пространстве, переносить сильные перегрузки и вибрации, не пугаться громких и непонятных звуков и уметь находиться в тесном экспериментальном снаряжении.

Собак отбирали по строгим критериям. Выбор падал на собак с хорошим здоровьем, устойчивой психикой и сообразительностью. Животных отбирали и по физическим данным: весом до 6 килограммов и ростом до 35 сантиметров. Также имели значение такие факторы, как цвет и наличие короткой шерсти.

- Собаки путешествовали попарно, чтобы получать объективную картину происходящего и исключить случайные факторы, характерные для конкретного животного, - подчеркнул Голубев. - Во время экспериментов ученые и исследователи старались создать максимально комфортные условия проживания для своих подопечных: их хорошо кормили, ухаживали, водили на прогулки.

Собаки-космонавты

При упоминании собак в контексте космоса, обычно вспоминают знаменитых Белку и Стрелку. Но справедливо отметить, что не только они помогали человеку прокладывать дорогу в космос. Первый этап исследований полётов осуществлялся с помощью геофизических ракет. Собаки располагались в герметичной кабине на специальных лотках, привязанные ремнями. Поднявшись на необходимую высоту, ракета падала обратно, а головная часть с собаками спускалась на парашюте.



Первый полет был назначен на 22 июля 1951 года. После совещаний было принято решение, что первыми в космос полетят Дезик и Цыган, которые продемонстрировали спокойствие и выносливость во всех испытаниях.

- Именно эти собаки стали первыми живыми существами, впервые в истории осуществившими полёт на баллистической ракете в верхние слои атмосферы до условной границы с космосом. Их полёт завершился успешной посадкой. Единственной травмой стала царапина на животе у Цыгана. Однако даже из-за такой незначительной травмы к полётам он больше не допускался. Цыгана забрал к себе домой один из учёных, работавших над экспериментами, - рассказал кинолог.

Затем был повторный полет Дезика с новым напарником Лисой. К сожалению, он закончился трагически, из-за отказа парашютной системы аппарат разбился при приземлении, обе собаки погибли. После этого происшествия было принято решение о разработке аварийной системы катапультирования. А дальше продолжали помогать людям псы Мишка и Чижик, Смелый и Рыжик, Непутёвый и Рожок. Во втором этапе исследований, который включал в себя испытания новой системы катапультирования и средств наблюдения за животными, также участвовали пары собак. Каждый случай помогал двигаться дальше, делая работу над ошибками.