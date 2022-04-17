Самое время заняться посевом зелени в теплице

Открывают сезон холодостойкие скороспелые культуры: редис, укроп, пекинская капуста, листовые салаты и салатная горчица, рукола, базилик, петрушку и другие.

- Чтобы урожай peдиса был сладким и сочным, обильно поливaйте культуру два раза в день - утром и вечером, - советует опытная голышмановская огородница Нина Петрова. - Не поливайте редис в жару - вся вoда через листья просто испарится и не дойдёт до плода. Поделюсь ещё одним секретом. Перед тем, как сеять семена редиса, посыпаем выpытый ров обычной сoлью. Благодаря этому, редиска будет coчной и хрустящей. Берите только крупные семена, мелкие — быстро стрелкуются. Первый урожай редиса в неотапливаемой теплице можно собрать уже в первой декаде мая. Редис - светолюбивая культура, поэтому для него подбирают самое солнечное место в теплице. Лучше всего он развивается на питательных, богатых перегноем и рыхлых почвах. Самый важный для редиса — калий. Сейте небольшими площадями с интервалом в две-три недели, чтобы редис поступал на стол непрерывным витаминным конвейером. Не выбрасывайте молодые листики от редиса. Они такие же полезные, как и сами корнеплоды. Измельченные листики можно добавить в салаты, украсить бутерброды.

Огородники со стажем рекомендуют семена шпината и укропа перед посевом замачивать, так они быстрее взойдут. Сеять укроп предпочтительнее вразброс, чем в ряд - так растения дадут больше зелени и не уйдут в стрелку. Первые 2 недели после посадки укропа особое внимание уделяют влажности почвы - земля не должна пересыхать. Когда всходы поднимутся на высоту 10 см, укроп прореживают. Рекордсмен по скороспелости и холодостойкости - листовая горчица. Помните она очень требовательна к влаге. Зелень руколы можно вырастить за 3-4 недели. Семена всходят в течение одной недели. Загущенные всходы надо обязательно проредить.

Также можно посеять такие малоизвестные культуры как овощная хризантема, листовая репа, салатная японская капуста, кервель, кинза, сообщает АиФ - Западная Сибирь.