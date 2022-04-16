Более десятка людей пострадали от укусов клещей в Тюменской области

Клещи переносят смертельно опасные заболевания – энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). При заражении ими поражается не только нервная система, но и сердечно-сосудистая, а также печень, оболочки мозга (менингит), суставы и кожа. Иксодовые клещи – переносчики инфекций. Они могут заразиться при укусе от больных домашних и диких животных, птиц - более 130 видов. Также заражение клещевым энцефалитом возможно при употреблении непастеризованного молока (чаще козьего) и продуктов, приготовленных из него (сыры, творог).

Многие до сих пор считают, что клещи прыгают на людей с деревьев. Они вообще не живут на деревьях, в основном обитают в высокой траве, предпочитают влажные тенистые участки. Их можно встретить не только в лесу, но и в поле. Часто клещи присасываются на даче, в парке или даже на лужайке в центре города, куда их переносят собаки и птицы. И разрушим ещё один один стереотип: в августе клещи не менее опасны, чем ранней весной. Если планируете поездку за город — берите с собой акарицидные средства надевайте плотную светлую одежду, проводите регулярный осмотр. Главная защита от клещевого энцефалита — прививка. От болезни Лайма нет вакцины — уберегут только меры профилактики. Владельцам собак стоит быть начеку постоянно: нередко именно на собаках кровососущие насекомые попадают в дом, даже если животное принимает таблетки от клещей. Поэтому осматривать после прогулки необходимо также шерсть животных.Собак клещи тоже заражают опасными для жизни инфекциями — берегите своих питомцев.

С появлением зелёной травы городские территории обработают от клещей, и риск снизится. В список подлежащих обработке от клещей мест в Тюмени попали обустроенные зоны отдыха в лесных массивах Верхнего Бора, Плехановского Бора, Воронинских горках, ТЭЦ-2 и Старого Ялуторовского тракта. Также обработают точки вдоль улицы Дружбы и массив в районе озера Цимлянское. Общая площадь составит 151 гектаров. В Гилёвской роще за время проведения работ будет обработано 70 гектаров леса. Ожидается, что контракт будет действовать до сентября 2023 года, сообщила Мегатюмень.