Пациентку избавили от опухоли урологи тюменской клиники

Новый метод лечения в клинике "Нефтяник" позволил избавить пациентку от опухоли без разрезов: впервые в истории тюменской урологии специалисты провели энуклеацию доброкачественной опухоли стенки мочевого пузыря.

Во время обследования в клинике "Нефтяник" у пациентки выявили доброкачественное новообразование мочевого пузыря размером около 4 см. Врачи областного урологического центра МСЧ "Нефтяник" - уролог Виктор Кривощапов и онколог-уролог Александр Купчин - предложили нестандартное решение: удалить новообразование одним блоком.

Энуклеация - удаление опухоли целиком, не затрагивая окружающие ткани. Метод используют во многих отраслях медицины: офтальмологии, нейрохирургии, урологии, онкологии, гинекологии. На мочевом пузыре, тюменские врачи применили его впервые.

Пациентка во время проведения вмешательства находилась в сознании, под спинно-мозговой анестезией. Щадящую операцию хирурги провели через мочеиспускательный канал. Доброкачественная опухоль была целиком вылущена в просвет мочевого пузыря, измельчена специальным аппаратом и удалена через тонкую трубку.

Ранее подобные операции на мочевом пузыре выполнялись с разрезом его стенки, под общим наркозом и предполагали длительный период реабилитации. В этом случае врачам удалось избежать и разреза, и наркоза. Уже через несколько суток женщина отправилась домой.

Передовые малоинвазивные технологии в арсенале клиники позволяют пациентам быстро возвращаться к привычному образу жизни. Сегодня областной урологический центр это три отделения, врачи которых осуществляют широкий спектр хирургической помощи, а также высокоточной диагностики урологических и онкоурологических заболеваний, сообщила Мария Стринадкина, представитель пресс-службы МСЧ "Нефтяник" (г. Тюмень).