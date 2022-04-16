Посетителей тюменских музеев ждут уникальные выставки

В музеях Тюмени проходит немало интересных выставок, которые ждут любителей искусства. Так, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в рамках национального проекта "Культура" до 22 мая работает выставка "Русский авангард", на которой представлены избранные произведения из коллекции Самарского областного художественного музея.

Это полотна творения представителей русского авангарда 1910-1920-х гг. - гордость Самарского художественного музея и одно из его главных достояний, объехавшее весь мир. 35 произведений Кончаловского П.П., Самохвалова А.Н., Ле-Дантю М.В., Бурлюка Д.Д., Игумнов С.Д. и других известных авангардистов.

В музей "Усадьба Колокольниковых" на ул. Республики, 20, стоит заглянуть до конца мая, чтобы увидеть замечательную коллекцию подстаканников и чайных ложечек заводоуковского коллекционера Александра Бирюкова.

На выставке представлены 230 подстаканников, выполненных в технике скань (филигрань), украшенных витиеватыми узорами и эмалью подстаканников XIX–XX века из латуни и мельхиора. Здесь есть тематические вещи, посвященные городам и событиям, а также можно посмотреть на подстаканники одного из старейших заводов "Кольчугинский мельхиор", основанного в 1896 году купцом Кольчугиным.

Отдельную часть выставки составляют авторские работы художника Игоря Дрезгунова ручная роспись "Гжельский фарфоровый подстаканник".

А в Арт-резиденции "ВМашарова" (музей "Дом Машарова" на ул. Ленина, 24) 17,24 и 29 апреля посетителей ждет не только экскурсия по выставке "ТЮМЕНСКИЙ ЦВЯТОЧЕК", но и мастер-класс по росписи спила дерева. Экскурсию и мастер-класс проводит Ольга Отраднова - мастер по традиционной росписи тюменских красильщиков.