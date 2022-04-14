Камеры видеонаблюдения запустили на Лесобазе

ПАО "Ростелеком" построил и запустил в эксплуатацию систему видеонаблюдения на Лесобазе. Камеры круглосуточно обеспечивают высокое качество изображения при любом освещении.

Установленное оборудование способно выдерживать различные погодные условия, в том числе низкую температуру воздуха.

Видео с цифровых устройств круглосуточно передается в Центр обработки данных правительства региона: 54 видеокамеры позволяют правоохранительным службам следить за обстановкой в районе Лесобазы, реагировать на экстренные ситуации и поддерживать порядок. В систему видеонаблюдения встроен модуль распознавания лиц.

Для подключения оборудования "Ростелеком" задействовал собственную оптическую сеть передачи данных, что обеспечивает передачу качественного изображения в режиме реального времени.