Камеры видеонаблюдения запустили на Лесобазе

13:01 14 апреля 2022
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ПАО "Ростелеком" построил и запустил в эксплуатацию систему видеонаблюдения на Лесобазе. Камеры круглосуточно обеспечивают высокое качество изображения при любом освещении.

Установленное оборудование способно выдерживать различные погодные условия, в том числе низкую температуру воздуха.

Видео с цифровых устройств круглосуточно передается в Центр обработки данных правительства региона: 54 видеокамеры позволяют правоохранительным службам следить за обстановкой в районе Лесобазы, реагировать на экстренные ситуации и поддерживать порядок. В систему видеонаблюдения встроен модуль распознавания лиц.

Для подключения оборудования "Ростелеком" задействовал собственную оптическую сеть передачи данных, что обеспечивает передачу качественного изображения в режиме реального времени.

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