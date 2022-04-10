Тюменский дизайнер шьет исторические костюмы

Екатерина Макарова занимается пошивом уже больше 15 лет. Она изготавливает модную авторскую одежду в этническом и историческом стиле. У мастерицы есть собственный бренд — "Катя и все ее платья". О своем творческом пути дизайнер поведала изданию "Тюменская область сегодня".

Екатерина всю жизнь увлекается исторической реконструкцией. Долгое время она даже не прикасалась к современной одежде.

— Мне безумно нравится одежда прошлого. Однако, ее создание — сложносоставной процесс. В первую очередь, это исследовательская работа, требующая много времени. Необходимо тщательно изучать источники, различные силуэты. Помогают самоучители кройки и шитья, руководства для портных, — отметила Екатерина.

Первое изделие мастерицы — платье средневекового графства Фландрии XV века. Поскольку в то время не было швейных машин, платье шилось вручную. Трудностей было достаточно: это и поиск материала, и его правильная интерпретация. В список необычных вещей, изготовленных Екатериной, вошли: различные платья эпохи модерн, исторические корсеты, передники, панталоны, кринолиновые юбки (жесткая льняная или хлопковая ткань). Продолжительное время она занималась исключительно европейской одеждой, в русской не видела особой красоты. После изучения музейных источников русской традиционной одежды и посещения мастер-классов, мастерица поняла, насколько наша культура глубокая и богатая.

— Работаю во многих техниках: на швейной машинке, вручную, орнаментальная вышивка золотом, шнуром, счетными швами, якобинская вышивка, тамбурная вышивка, сажение по бели. Также вышиваю аксессуары бисером, работаю в технике лэмпворк, художественной обработке стекла в пламени горелки, — поделилась Макарова.

Дизайнер хотела бы обменяться опытом с модельером и создателем известной корсетной школы Санкт-Петербурга Ириной Павшиной. Также ее привлекает творчество коллекционера старинного дамского белья Антона Приймака.

– Мечта всей жизни – познакомиться с российским и французским историком моды, искусствоведом и декоратором интерьеров Александром Васильевым, – подчеркнула она.

Макарова сотрудничает с музеем отеля "Восток", музейным комплексом имени И. Я. Словцова, исторической частью отеля "Ремезов", музеем тюменских историй и некоторыми другими.