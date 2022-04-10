Спрос на полисы от укусов клещей вдвое вырос в Тюменской области

С приходом весны тюменцы активнее приобретают страховку от укусов клещей в почтовых отделениях. В марте текущего года жители нашего региона приобрели около 300 страховых полисов. По сравнению с февралем спрос вырос в два раза. Оформить страховку можно в любом отделении Почты России, а также на дому во время визита почтальона, который имеет при себе мобильный почтово-кассовый терминал.

- В начале года лидирующие позиции по реализации страховки занимали города - Ишим, Тюмень, Ялуторовск и Тобольск. Полисы приобретают дачники и любители отдыха на природе, однако при быстром снеготаянии и активном солнце клещей можно встретить в городских парках и зеленых зонах. В сельской местности повышенный спрос на продукт прогнозируется с начала апреля, - сообщили корреспонденту издания Megatyumen.ru сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Годовая стоимость полиса "Антиклещ" составляет 390 рублей. Он гарантирует застрахованному человеку получение медицинской помощи на общую сумму до 500 000 рублей. Программа не имеет возрастных ограничений - застраховать можно и взрослых, и детей. В случае укуса клеща клиент получит всю необходимую медицинскую помощь.

- В прошлом году жители региона оформили в отделениях почты свыше 3 000 страховок, - резюмировали почтовики.