Грудную клетку пациентки, пострадавшей в ДТП, "собрали по частям" врачи ОКБ №2

В приемное отделение Областной клинической больницы №2 57-летняя жительница Кургана попала экстренно после тяжёлой аварии. Женщину доставили в больницу с множественными переломами рёбер, травмами головы и многочисленными ушибами. Пациентке требовалась безотлагательная медицинская помощь — повреждения грудной клетки привели к стремительному ухудшению дыхательной функции, женщина почти не могла дышать самостоятельно.

"Удар во время аварии привёл к двусторонним переломам, в результате которых каркас грудной клетки больше не был соединён, и появилось "рёберное окно". Возникшее состояние представляло потенциальную угрозу для жизни пациентки, в первую очередь требовалось компенсировать дыхательную недостаточность, для этого она была доставлена в отделение анестезиологии-реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — прокомментировал заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ №2 Денис Патрашков.

Повреждения, полученные женщиной, требовали особого хирургического подхода: "Когда состояние пациентки стало удовлетворительным, мы провели оперативное вмешательство по стабилизации грудной клетки посредством установки металлической конструкции — это современный алгоритм обеспечения устойчивости при множественных переломах ребер. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить лёгкие сломанными частями костей грудной клетки. Нам удалось успешно выполнить все этапы хирургического вмешательства", — поделился Иван Швецов, заместитель главного врача по экстренной и неотложной помощи ОКБ №2.

Сегодня пациентка выписана из больницы, и один из основных этапов восстановления жительница Кургана проходит дома. Благодаря установленной металлической конструкции, грудная клетка женщины примерно через полгода вернётся в анатомически правильное положение, после чего врачи удалят корректирующие каркас пластины.

Травмы груди занимают третье место среди всех повреждений, полученных пациентами в случаях травматических происшествий. Колоссальная часть таких травм приходится на ДТП, пострадавшие в них ежедневно доставляются в ОКБ №2.

Областная клиническая больница №2 является специализированным медучреждением, безотлагательно оказывающим необходимую медицинскую помощь пациентам Тюменской области и других регионов страны. В терапии пациентов, в том числе и с травматологическими повреждениями, врачи применяют самые современные методы лечения и восстановления. Высокая квалификация и своевременное оказание необходимого объёма медицинской помощи ежегодно спасает жизни и помогает восстанавливать здоровье тысячам пациентов нашего города, области и страны, сообщает АиФ - Западная Сибирь.