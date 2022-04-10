Жители Тобольска с сосудистой патологией получают необходимую помощь

С конца прошлого года в тобольской Областной больнице №3 проводятся операции на венах и артериях. Эти узкоспециализированные вмешательства выполняют врачи-сосудистые хирурги, которых специально пригласили на работу в тобольской больнице из Тюмени и Новосибирска.

Максим Щукин и Самандар Бозоров, помимо удаления холестериновыx бляшек из сонных артерий, извлечения варикозных вен и шунтирования сосудов, ведут ежедневный амбулаторный приём пациентов в поликлинике и проводят экстренные операции во время дежурств.

Ранее пациентов с сосудистой патологией направляли на лечение в Тюмень. Теперь тоболяки и жители района получают такого рода медицинскую помощь рядом с домом, благодаря чему существенно сократилось время между приёмом хирурга в поликлинике и проведением операции.

Сначала человек проходит осмотр у сосудистого хирурга, затем дообследуется с помощью УЗИ и мультиспиральной компьютерной томографии, и после этого медики планируют его госпитализацию для оперативного лечения. По словам хирургов, самыми распространёнными сосудистыми патологиями у тоболяков являются атеросклероз аорты и артерий нижних конечностей. Шунтирующие операции в этих случаях позволяют восстановить нормальный кровоток через "обходной путь" - специальный шунт. В зависимости от протяжённости поражения сосуда, его размера и степени заболевания, шунтирование можно выполнить как с применением тканей самого пациента, так и с использованием гипоаллергенных синтетических материалов.

На сегодняшний день сосудистые хирурги уже провели 20 операций. В этом году специалисты планируют провести ещё 155 операций, в их число входят шунтирующие операции на аорте и артериях нижних конечностей, оперативное лечение варикозно-расширенных вен и удаление атеросклеротических бляшек из сонных артерий, уточнил Дмитрий Уженцев, представитель пресс-службы Областной больницы №3 (г. Тобольск).