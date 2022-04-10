Лучшее общежитие для студентов определят в Тюмени

Тюменских студентов из общежитий приглашают принять участие в спортивных, кулинарных, развлекательных состязаниях в проекте "Кампус 2.0: ВОбщаге". Победители турнира будут носить звание "Лучшее общежитие".

Подать заявку на участие в проекте "Кампус 2.0: ВОбщаге" могут студенты, которые живут в общежитиях вузов, колледжей и техникумов. Для этого нужно собрать команду от 3 до 5 человек из одного общежития и зарегистрироваться до 15 апреля в группе Студенческого совета Тюменской области в соцсети "ВКонтакте". Ссылка на регистрацию в закрепленном посте.

С 25 апреля по 2 мая участников проекта "Кампус 2.0: ВОбщаге" ждет серия развлекательных состязаний. Среди них кулинарное шоу, бампербол, интеллектуальный квиз, квест, турнир по боулингу, а также мастер-классы. Участие в проекте бесплатное.

По результатам всех испытаний будет определена команда победителей. А общежитие получит звание "Лучшее общежитие".

— Проект позволит студентам вырваться из общажных будней и познакомит с городскими пространствами и новыми людьми. Состязания разнообразят досуг и покажут, где проживает самая дружная команда, — рассказала о проекте Динара Канаева, председатель Студенческого совета Тюменской области, сообщает Мегатюмень.